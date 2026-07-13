Carla Bley Joyful Noise (Live In Hamburg 1984) Moosicus/Indigo

Bei diesem Gig habe man nachher nicht kräftig gefeiert, sondern schon währenddessen, sagt Steve Swallow über das Hamburger Konzert der Carla Bley Band im März 1984. Da kann man dem Bassisten und Lebensgefährten der 2023 verstorbenen Komponistin und Orchesterleiterin nur zustimmen. Es ist in verschiedener Hinsicht ein Glücksfall, dass der im Archiv des NDR schlummernde Mitschnitt des denkwürdigen Abends nun veröffentlicht wird. Zum einen zeigt das mit einem Mashup aus „La Paloma“ und Bizets „Habanera“ beginnende Konzert Bleys 10-köpfige Combo auf ihrem Höhe- und Endpunkt – mal krachend tumultös („Nu Derection“), mal pastellig-ellingtonesk („Venus Fly Trap“), mal ausgelassen rockjazzig (Joyful Noise“). Zum anderen bringt das als Zugabe gespielte „Battleship“ Bleys Sicht auf falsches Kriegspathos mustergültig sarkastisch auf den Punkt. Diese Nummer ist leider nach wie vor aktuell.