Worms: Jazz & Joy

ShaloshVom 21. bis 23. August findet in Worms zum 35. Mal das Musikfestival Jazz & Joy statt. Gegründet 1991 unter dem Namen „Rheinland-Pfalz swingt – Worms“ wird das Festival heute veranstaltet von der KVG Worms und von zahlreichen Institutionen, Firmen und Sponsoren aus der Stadt und Rheinland-Pfalz unterstützt. Unter der künstlerischen Leitung von David Maier präsentiert Jazz & Joy in diesem Jahr vor allem junge Talente aus Deutschland und aller Welt, darunter das israelische Pianotrio Shalosh (21.8., EWR-Bühne), Sängerin Melane (22.8., EWR-Bühne) und das Trio des Pianisten, Keyboarders und WDR-Jazzpreisträgers Simon Oslender (22.8., Volksbank-Bühne), aber auch Veteranen wie den Gitarristen Paul Carrack, der unter anderem bei Eric Clapton und Mike & The Mechanics spielte (22.8., Sparkassen-Bühne) und den britischen Keyboarder Matt Johnson (21.8., Volksbank-Bühne), der zum Beispiel Jamiroquais Album „Automaton“ produzierte. Freunde der tiefen Töne sollten sich die die Mainzer Bassistin Vroni Frisch nicht entgehen lassen, die mit ihrer Band am 21. August um 18.00 das erste Konzert auf der EWR-Bühne spielt. Ihr spanischer Kollege Vincent García dagegen bestreitet am 22. August auf der Volksbank-Bühne des letzte Samstagskonzert. Der Sonntag gehört dann ganz den South West Oldtime All Stars, die dem Wormser Publikum ab 11.00 mit einem dreistündigen Set im Retro-Stil von Louis Armbs Hot Seven heimleuchten werden.

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