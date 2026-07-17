Köln: Night of Stadtgarten

Nils Petter MolværDie Kölner Livemusik-Institution Stadtgarten feiert ihren 40. Geburtstag. Seit 1986 präsentiert die von der Initiative Kölner Jazz Haus ins Leben gerufene Spielstätte am Rand des gleichnamigen Innenstadtparks in seinem Konzertsaal, dem Musikclub JAKI (früher Studio 672) und der Open-Air-Bühne Green Room hochwertige Live-Konzerte, schwerpunktmäßig aus den Bereichen Jazz und Improvisierte Musik. Das Jubiläum wird am 4. September als Night of Stadtgarten mit über 20 Konzerten bei freiem Eintritt gefeiert. Eingeladen wurden Künstler:innen aus dem In- und Ausland, die mit dem Haus ein Stück Geschichte teilen und ermuntert wurden, aus diesem Anlass eigene und auch neue Wunschprojekte für die Night of Stadtgarten zu realisieren.

So spielt Nils Petter Molvær eines seiner seltenen Solokonzerte, während einige Duos wie zum Beispiel Lucia Cadotsch & Jozef Dumoulin, Manos Tsangaris & Hayden Chisholm oder Marta Warelis & Angelika Niescier dieses kammermusikalische Format neu ausloten oder die Band The Resonators auf die Sängerin Jelena Kuljić trifft. Weitere zum Teil exklusive Konstellationen entstehen unter Mitwirkung von Sängerin Rebekka Salomea, dem Kölner Quartett re:calamari und den Berliner Fun Horns, die in diesem Jahr ebenfalls ihr 40-jähriges Jubiläum feiern. Und als Opener für Night of Stadtgarten konnte die Saxofonistin Luise Volkmann gewonnen werden, die für „Die Patin – Saxophon Mafia Mash Up“ einige alte Stücke aus dem Bandbook der Kölner Saxophon Mafia, die übrigens auch beim Eröffnungsfestival vor 40 Jahren zu hören war, ins Hier und Heute einer aktuellen Musik transformiert. Weitere Hinweise lassen sich auf dem Wimmelbild finden, welches das Konzertposter ziert und auf dem, neben Erinnerungen auf 40 Jahren Stadtgartengeschichte, so ziemlich alle Beteiligten abgebildet sind. Außerdem wird am 4. September ein Buch über diese 40 Jahre Stadtgarten plus dessen achtjähriger Genese erscheinen.

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Night of Stadtgarten