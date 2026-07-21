Würzburg: Hafensommer 2026

Jowee OmicilDie schwimmende Open-Air Bühne in Würzburgs Alten Hafen wird zwischen 24. Juli und 9. August 2026 wieder zum Austragungsort für den alljährlichen Hafensommer – mit einem vielseitigen Musikprogramm, das mit einem Klassikkonzert eröffnet wird und einen Bogen spannt von Rock und Pop über HipHop und Musikkulturen bis hin zu Auftritten von namhaften Jazz-Acts. „Der Hafensommer gehört inzwischen fest zu Würzburgs kulturellem Sommer und steht für musikalische Vielfalt, Begegnung und eine besondere Atmosphäre. Das Programm reicht von Pop und Rock über Jazz und Rap bis hin zu akustischen Experimenten und zeigt die ganze Bandbreite der zeitgenössischen Musiklandschaft“, schreibt Würzburgs Oberbürgermeister Martin Heilig im Programmheft: „Der Hafensommer ist ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen, Musik entdecken und den Sommer in unserer Stadt genießen können.“

Nach der den Hafensommer 2026 eröffnenden „Classic Night“ mit dem Philharmonischen Orchester Würzburg geht es am folgenden Abend gleich in die Vollen, was Jazz betrifft, wenn das Matti Klein Soul Trio mit seinem Gast, dem Sänger Max Mutzke, einen Abend mit Groove und Soul verspricht. An der Schnittstelle von Soul, Jazz, Blues und Pop steht der Sänger Charles Pasi, und das Moses Yoofee Trio kommt wiederum mit der Musik seines mit dem Deutschen Jazzpreis ausgezeichneten Debütalbums nach Würzburg. Highlight des diesjährigen Hafensommers verspricht das Doppelkonzert mit dem kanadischen Saxofonisten Jowee Omicil und dem jazz-rockenden Quintett Living Being um den französischen Akkordeonisten Vincent Peirani zu werden. Brasilianisch geht es beim Konzert mit der jungen Sängerin Mari Froes zu, westafrikanisch wird es sich beim Auftritt der Kora-Virtuosin Sona Jobarteh anhören. Das komplette Programm findet sich auf der Website vom Hafensommer Würzburg.

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Hafensommer Würzburg