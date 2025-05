Christy Doran & Izumi Komura Glacial Voyage (Between The Lines/H'Art)

Dieses Paket explodiert gleich beim Öffnen. Christy Doran (Gitarre) und Izumi Komura (Piano) fallen zur Begrüßung spielerisch geradezu übereinander her: sie mit pointierten Schlägen auf den präparierten Flügel, er mit mikrotonalen Soundsplittern, die an Derek Bailey erinnern. Nach diesem Auftakt legt sich Ruhe über das Album und es beginnt, seine wahren Qualitäten zu entfalten. Auf der Gletscherwanderung dominieren nun ruhige Stimmungen, in denen das Duo ausmalt, was zum Auftakt mit Wucht an die Wand geworfen wurde – freitonale bis soundmalerische Dialoge mit organischen Entwicklungen, rhythmischen Verdichtungen und Entspannungen. Auch dies ist nichts zum Nebenbeihören, verlangt Aufmerksamkeit und belohnt dafür mit über einer Stunde kontrollierter Kreativität.