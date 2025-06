Béla Fleck/Edmar Castañeda/Antonio Sánchez BEATrio Thirty Tigers/Membran

Es gibt sie immer noch, jene Gipfel, auf denen sich drei Supercracks treffen, um gemeinsam alles rauszulassen, was sich in ihnen angestaut hat. Zum Supergau à la „Friday Night In San Francisco“ kommt es auf „BEATrio“ jedoch nicht. Der nordamerikanische Banjo-Virtuose Béla Fleck, der kolumbianische Harfenist Edmar Castañeda und der mexikanische Drummer Antonio Sánchez kommen aus drei völlig unterschiedlichen Ecken des musikalischen Spektrums, sodass sie sich hier weder zu übertrumpfen noch gegenseitig auszubremsen versuchen, sondern sich wunderbar ergänzen. Es ist eher ein Schulterschluss der drei Teile Amerikas, die alle ihre musikalischen Traditionen mitbringen, welche hier beinahe kongenial ineinander verschmelzen. Es ist berauschend, wie Bluegrass und Cumbia eine Einheit ergeben oder Harfe und Banjo streckenweise kaum voneinander zu unterscheiden sind. Zwischen Nord- und Südamerika vermittelt der Mexikaner mit dem harten Schlag seines Drum-Kits, das ebenso von Latin-Rhythmen geprägt ist wie von HipHop oder elektronischen Beats.