Mixtape #154

Sendung am Freitag, 4.10.2019, 12-13 Uhr @ByteFM

Joe Armon-Jones Yellow Dandelion Turn To Clear View (Brownswood/Rough Trade)

Sampa The Great feat. Whosane Any Day The Return (Ninja Tune/Rough Trade)

Reid Anderson/Dave King/Craig Taborn Hwy 1000 Golden Valley Is Now (Intakt/Harmonia Mundi)

Terri Lyne Carrington Social Science If Not Now Waiting Game (Motéma/Rough Trade)

Patrice Rushen Remind Me You Remind Me (The Classic Elektra Recordings 1978-1984) (Strut)

Chrissie Hynde Caroline, No Valve Bone Woe (BMG/Sony)

Max Andrzejewskis Hütte Starting In The Middle Of The Day We Can Drink Our Troubles Away Play The Music Of Robert Wyatt (WhyPlayJazz/NRW)

Jaimie Branch Twenty-three N Mee, Jupiter Redux Fly Or Die II: Bird Dogs Of Paradise (International Anthem/Indigo)

Koma Saxo Koma Tema Koma Saxo (Wejazz/Groove Attack)

Shake Stew Grilling Crickets In A Straw Hut Gris Gris (Traumton/Indigo)