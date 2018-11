Mixtape #140

Sendung am Freitag, 2.11.2018, 12-13 Uhr @ByteFM

Kirk Fletcher Two Steps Forward Hold On (Kirk Fletcher/Membran)

Wolfgang Muthspiel Blueshead Where The River Goes (ECM/Universal)

Eva Klesse Quartett Ballade Auf 2 Beinen Miniatures (enja Yellowbird/Soulfood)

Poogie Bell When I Think Of You Exhibition Continues (Jazzline/Good ToGo)

Esperanza Spalding You Have To Dance 12 Little Spells (Concord/Universal)

Swamp Dogg Lonely Love, Loss And Auto-Tune (Joyful Noise/Cargo)

Mocky Music Save Me Music Save Me (One More Time) (Heavy Sheet/Indigo)

Poppy Ajudha White Water Patience (Poppy Ajudha Music)

SALOMEA Magnolia Tree SALOMEA (Klaeng/klaengrecords.de)

Robert Landfermann Quintett Lullaby Brief (Pirouet/NRW)