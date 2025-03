Editorial 158 Liebe Leserinnen und Leser,

für unterschiedliche Konzepte und für verschiedene Konstellationen von Musikern habe er sich bei seinem neuen Album „Am Are“ entschieden; mit jüngeren, aber auch mit älteren Musikern habe er spielen wollen, erklärt unser Titelheld Bugge Wesseltoft im Interview mit Helmut Heuer (S. 40). Damit beschreibt er gewissermaßen zugleich das Prinzip von Jazz thing im Allgemeinen und dieser Ausgabe im Speziellen. Auch auf den folgenden Seiten finden Sie wieder ein breites Spektrum: von absoluten Beginnerinnen voller Aufbruchsdrang bis hin zu Jazzlegenden, die auch im neunten Lebensjahrzehnt nicht ans Aufhören denken, von klassischem Modern Jazz bis hin zu Stilfusionen unterschiedlichster Art. Denn Vielfalt bereichert – nicht nur in der Musik.

Für die zweite Folge unserer Reihe „Routines & Rituals“ haben unser Autor, der Saxofonist Tobias Meinhart, und die Fotografin Mariana Meraz Hausbesuche in ihrer Nachbarschaft in Brooklyn gemacht – bei der Saxofonistin Melissa Aldana und beim Saxofonisten Donny McCaslin. Ohne zu viel verraten, sei gesagt, dass bei beiden gezieltes Üben, Meditation und Bewegung Konstanten im täglichen Leben sind (S. 58).

Unsere Reihe „Jazz thing at the King“ im Kölner Jazzclub King Georg geht am Montag, dem 7. April 2025 weiter: Zu Gast ist die (seit einem Jahr promovierte) „Forscherin“ und Pianistin Clara Haberkamp mit ihrem aktuellen Trio – man darf sich auf Klänge abseits ausgetretener Pfade freuen.

Die Reihe „Jazz thing at Nica Jazz Club“ wird ebenfalls fortgesetzt. Am Freitag, dem 16. Mai 2025 ist ein außergewöhnliches Trio in Hamburg zu erleben: Der italienische Pianist Antonio Faraò hat sich mit dem amerikanischen Bassisten John Patitucci und dessen Landsmann, dem Schlagzeuger Gene Jackson aka „Action Jackson“ zusammengetan – es dürfte hoch hergehen.

Und wie jedes Jahr im Frühjahr werden wir natürlich auch wieder auf der jazzahead! in Bremen vom 24. bis 26. April 2025 vertreten sein – besuchen Sie uns doch an Stand 6 C 01!

Wir wünschen viel Freude mit dieser Ausgabe – und einen heiteren Frühling!

Axel Stinshoff

Chefredakteur Jazz thing & Blue Rhythm