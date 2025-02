Videopremiere - Tanika Charles Don't Like You Anymore

Unsere heutige Videopremiere kommt aus Toronto von Tanika Charles. Die Soulsängerin legt in ihrem neuen Album „Reasons To Stay“, welches am 16. Mai 2025 veröffentlicht wird, eine Sammlung intimer Briefe an Mitglieder von Tanikas Familie, an sich selbst und an den Hörer vor. Unsere heutige Videopremiere „Don’t Like You Anymore“ ist an Tanikas Mutter gerichtet. Vorhang auf!