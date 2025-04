Stans: Musiktage

Vieux Farka TouréDer Hauptort des kleinen Schweizer Kantons Nidwalden, Stans, ist auch in diesem Frühjahr Spielort der traditionsreichen Musiktage, die sich stilistisch breit gefächert einem Spektrum von World über Jazz bis Avantgarde und Indie-Pop widmen. Zum letzten Mal hat der langjährige Leiter Marc Unternährer das Festival kuratiert, das vom 30. April bis 4. Mai stattfindet, etliche der Künstlerinnen und Künstler treten erstmals in der Zentralschweiz auf. Einer der Headliner ist Wüstenblueser Vieux Farka Touré, weitere Afro-Klänge gibt es von den Briten Steam Down, die ihr Repertoire von Rap bis Jazz auffächern.

Nach Osteuropa geht es mit dem estnischen Frauenduo Ruut und dem ukrainisch-kanadischen Pianisten Lubomyr Melnyk. Kult in der Schweiz besitzt bereits die Crucchi Gang, die mit den Gästen Steiner und Madlaina sowie King Pepe italienische Lieder an den Vierwaldstätter See bringen. Parallel zu den Konzerten findet die Veranstaltungsreihe „Kulturkampf zwischen Stadt und Land?!“ statt, bei der das spannende Thema mit einem wissenschaftlichen Vortrag der Universität Luzern, einer Lesung des Autors Béla Rothenbühler und einer Kunstinstallation von Sabina Oehninger aufgearbeitet wird.

