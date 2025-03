Contents Ausgabe 158

features Nr. 158 | 2025

Billy Hart

Noch Zeit!

Selbst im hohen Alter bürdet sich die Drumlegende noch ein Pensum auf, das sogar viele Jüngere in die Knie zwingen würde. Warum Billy Hart das tut? Er ist immer noch neugierig und will lernen. Der Rest bleibt sein Geheimnis.

Hiromi

Unter einem guten Stern

Mit der Musik ihres neuen Albums „Out There“ will die japanische Pianistin Hiromi raus aus der Komfortzone treten und einen Schritt nach vorne, nach draußen machen. Denn für sie ist Neugier der Schlüssel zum Leben.

Galactic & Irma Thomas

Queen of the Galaxy

Das elfte Studioalbum der Funk-Band Galactic aus New Orleans präsentiert nagelneue Aufnahmen mit Irma Thomas, acht davon maßgeschneidert auf die 84-jährige „Soul Queen of New Orleans“. Die Hintergründe zur Audienz.

Bugge Wesseltoft

Präsent im Moment

Die Nachricht, dass Bugge Wesseltoft ein neues Album veröffentlicht, ist immer ein Grund zur Freude. „Am Are“ geht den ganzen Weg: Solopiano, Jazztrioaufnahmen, Prog-Anleihen und analog-elektronische Experimente in größerer Besetzung.

Richard Galliano & Mare Nostrum

Das Meer der Melodien

Seit zwei Jahrzehnten gibt es das Trio Mare Nostrum mit Richard Galliano, Paolo Fresu und Jan Lundgren. Das vierte Album gibt sich musikalisch sanft und versöhnlich. Und die Musiker lieben mehr denn je die Freiheit des Austauschs.

Branford Marsalis

Listen & Repeat

Mit der Neueinspielung von Keith Jarretts Albumklassiker „Belonging“ nimmt Branford Marsalis einen Faden auf, der durch die Pandemie liegengeblieben war. Ein Gespräch über die Kunst des (Hin-)Hörens.

Mark Turner

Respekt gegenüber jedem Ton

Mark Turner ist einer der kommunikativsten Jazzmusiker unserer Zeit. Ob als Leader oder als Sideman: Er verleiht dem Geschehen einen besonderen Farbton. Nun präsentiert er sich erstmals von der ersten bis zur letzten Note als Solist.

Routines & Rituals, Folge 2

Tobias Meinhart trifft Melissa Aldana und Donny McCaslin

In unserer Reihe über kreativitätsfördernde Routinen und Rituale besuchen der in New York lebende Saxofonist Tobias Meinhart und die Fotografin Mariana Meraz eine Saxofonistin und einen Saxofonisten, deren Tagesabläufe einige Ähnlichkeiten aufweisen.

Dieter Ilg

Homo ludens

Der Mensch entwickelt seine kulturellen Fähigkeiten auch im Spiel. Für Dieter Ilg ist diese Erkenntnis sinnstiftend – als Jazzbassist, der mit anderen spielend Musik macht, aber auch als jemand, der im Spiel die Welt zu verstehen versucht.

Simin Tander

Spiel der Elemente

Mit multinationalem Team hat die deutsch-afghanische Sängerin Simin Tander ihr fünftes Album „The Wind“ eingespielt. Wie der Namensgeber fließt es grenzenlos zwischen Indien, Afghanistan, Europa und Amerika.

Stories

Silje Nergaard

Die Wahrheit der Zeit

Gellért Szabó

Filmmusik für den eigenen Traum

Tobias Meinhart

Surfen im Biergarten

Adam Ben Ezra

Tief melodisch

Peter Evans

Groß denken!

Nils Kugelmann

Diplomatisches Geschick

Ursus Bachthaler

Im Schwindel der Musik

Bujazzo

Exzellenz in Cinemascope

Nadia Maria

Wenn alles fließt

Younee

Die Farben der Improvisation

Shogo Seifert

Der richtige Weg

Produktivkräfte der Musikwelt, Folge 97

Urs Blindenbacher

Intro

Maria João, Curtis Stigers, Thomas Rückert, Emma-Jean Thackray, Christian Pabst, Macondo Trio, Elliot Galvin, Tossia Corman, Annie & The Caldwells, Felix Henkelhausen, Near the Pond, Uli Kempendorff’s Field, Amamere, Emil Brandqvist Trio, C.A.R., Markus Burger

Standards

Abo, Facts and Fakes, Notes from New York, Mauerpark, Live things, Jazz Not Jazz, Homegrown, Retro, Blue Rhythm, Free ’n’ Easy, Play, On Tour/Festivals, Scene & Heard