Videopremiere - Macie Stewart Spring Becomes You, Spring Becomes New

Die in Chicago lebende Multi-Instrumentalistin, Komponistin, Songwriterin und Improvisatorin Macie Stewart kündigt heute ihr Debütalbum „When the Distance is Blue“ an, das am 21. März bei International Anthem erscheint. Wir präsentieren die Leadsingle des Albums „Spring Becomes You, Spring Becomes New“ in einer Videopremiere. Vorhang auf!