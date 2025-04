Vijay Iyer, Wadada Leo Smith – Defiant Life Defiant Life (ECM/Universal)

Trompeter Wadada Leo Smith und Pianist Vijay Iyer haben einander gesucht und gefunden. Das beweisen der 84-jährige Trompeter und der 53-jährige Pianist nach ihrem Album „A Cosmic Rhythm With Each Stroke“ neun Jahre später zum zweiten Mal auf „Defiant Life“. Mit ihren beiden Instrumenten und dezent, aber wirkungsvoll eingesetzten Electronics begeben sie sich in eine Welt voller Mysterien. Konkrete Klänge verlieren sich im Surrealen, aus dem somnambulen Nebel der Klangimagination treten wiederum konkrete Klänge heraus. An einigen Stellen ist man an den Klassiker „Nine Below Zero“ von Butch Morris, Wayne Horvitz und Bobby Previte von 1986 erinnert. Auch Smith und Iyer spielen mit Aggregatzuständen, die sie knapp über und unter null changieren lassen. Frösteln übersetzt sich in Wärme und umgekehrt. Wollte man es in Farben transformieren, wären es verschiedene Zustände von Weiß. Doch Weiß umarmt bekanntlich das komplette Farbspektrum, das hier in kristallinen Brechungen zu Gehör gebracht wird.