216: Jazz thing Mixtape auf ByteFM

Norma Winston & Kit DownesMusik für den Sommermonat, den sich der römische Kaiser Augustus ausbedungen hat – eben jener Kaiser also, der laut biblischer Überlieferung vor gut 2024 Jahren dem Jesuskind nach dem Leben trachtete – mit Norma Winstone und Kit Downes, Esperanza Spalding und Milton Nascimento, Jimetta Rose und den Voices of Creation, Snarky-Puppy-Macher Bill Laurance mit dem Untold Orchestra und vielen mehr.

„Before The Sun“ heißt das Stück, das dieses sonntägliche Mixtape eröffnet. Es stammt von „Bloom“, dem neuen Album des Snarky-Puppy-Mitbegründers Bill Laurance für das deutsche Label ACT. Eingespielt mit dem Untold Orchestra, präsentiert sich der Grammy-Gewinner hier auf romantische, cineastische Art und Weise am Piano, Fender Rhodes MK8, Osmose Expressive und Prophet 6 neben und mit dem oben erwähnten Ensemble aus Manchester. Das gemeinsame Album der amerikanischen Bassistin und Sängerin Esperanza Spalding mit dem brasilianischen Superstar Milton Nascimento ist auch als Continuum wunderbar: Immerhin nahm Esperanzas verstorbener Mentor Wayne Shorter schon 1975 sein Album „Native Dancer“ mit Nascimento auf, neun Jahre bevor Spalding zur Welt kam. Die britische Sängerin Norma Winstone, vokalistisches Vorbild einer ganzen Generation europäischer Gesangimprovisatorinnen, und den Pianisten Kit Downes trennen sogar 45 Lebensjahre, aber auch ihre Zusammenarbeit könnte nicht harmonischer, ebenbürtiger, zeitloser sein. Ihr „Outpost Of Dreams“ ist vor kurzem bei ECM erschienen, wir hören daraus „Beneath an Evening Sky“, ursprünglich ein Instrumentalstück von Ralph Towner.

Neon Dilemma nennt sich ein Trio aus Köln, das gerade sein gleichnamiges Debütalbum beim Label KLAENG Records veröffentlicht hat. Dahinter stecken neben Elias Stemeseder, der gerade auf der „Rising Star“-Liste des Downbeat auftauchte, und Bassist Robert Landfermann auch Leif Berger, der hier vor allem am Schlagzeug zu hören, aber auch als Komponist, Pianist, Keyboarder und Lehrer umtriebig ist. „Sankofa“ ist ein Twi-Wort der Akan aus Ghana, das „geh zurück und hole, was zurückgelassen wurde“ bedeutet. Eben jenes hat die südafrikanische Sängerin Thandiswa offensichtlich mit ihrem neuen Album vor: Sie huldigt den Ahnen, etwa Freiheitskämpfer Steve Biko auf dem Track, den wir in diesem Mixtape hören, schaut aber auch in die Zukunft, zum Beispiel an der Seite von Meshell Ndegeocello oder Nduduzo Makhathini. „Transe Culture“ heißt der Closer des Debütalbums des belgischen Schlagzeugers Stéphane Galland mit seinen Rhythm Hunters. Gerade bei Challenge erschienen, taugt dieses angenehm opulente Bigband-Album in Sextett-Besetzung bei aller rhythmischen Komplexität auch zum Kopfnicken. Ein „Abolitionist“ zu sein, bedeutete früher, dass man für die Abschaffung der Sklaverei stand. Heutzutage meint es Jemanden, der den Sinn von Gefängnissen, Polizei und staatlichen Repressionen in Frage stellt. Eben das besingt der kalifornische Singer/Songwriter Chris Cohen auf seine sanfte, versöhnliche Art in „Damage“.

Jimetta Rose & The Voices Of Creation haben vor einiger Zeit einen sensationellen Auftritt beim Worldwide Festival von Gilles Peterson in Sète hingelegt. „Things Are Getting Better“ heißt das neue Album der Gospel-Funk-Formation, das wir mit dem Matrix-haften Titel „Portals“ vorstellen. „Hanacpachap Cussicuinin“ ist eine Huldigung der Jungfrau Maria, die, wenn es nach dem Namensgeber dieses Monats gegangen wäre, heute kaum noch eine Rolle spielen würde – hier in einer Version von den Five Fauns um den Perkussionisten Tilo Weber mit Gesang von Almut Kühnes. Aus der Welt der analogen modularen Synthesizer um den Erfinder Paul de Marinis stammt der Ausdruck „Gamelan Circuits“, der hier den Titel für ein Stück des schon seit mindestens sieben Jahren bestehenden Borderlands Trio um Bassist Stephan Crump aus Brooklyn, seine Nachbarin Kris Davis am Piano und Drummer Eric McPherson abgibt. Für alle, die sich in Sachen Bekleidungsgrößen auch im Sommer schwertun, gibt es zum Ausklang noch ein Stück von der Band SML, deren Name wirklich für Small Medium Large steht, in dem die Telefonist/-innen, amerikanisch „Switchboard Operators“, gefeiert werden. All das im 216. Jazz thing Mixtape auf ByteFM – am 4. August ab 12 Uhr mittags mit Götz Bühler am Mikrofon.

Playlist #216

für das Jazz thing Mixtape vom Sonntag, 4.8.2024, 12 – 13 Uhr

Bill Laurance / The Untold Orchestra Before The Sun Bloom (ACT/edel)

Milton Nascimento & Esperanza Spalding Outubro Milton + esperanza (Universal)

Norma Winstone & Kit Downes Beneath An Evening Sky Outpost Of Dreams (ECM/Universal)

Neon Dilemma The Material From Which I Have Built My House Neon Dilemma (KLAENG Records)

Thandiswa Biko Speaks Sankofa (Universal)

Stéphane Galland & The Rhythm Hunters Transe Culture Stéphane Galland & The Rhythm Hunters (Challenge/in-akustik)

Chris Cohen Damage Paint A Room (Hardly Art/Sub Pop)

Jimetta Rose & The Voices Of Creation Portals Things Are Getting Better (Day Dreamer/Indigo)

Five Fauns Hanacpachap Cussicuinin Five Fauns (Malletmuse/ Bandcamp)

Borderlands Trio Gamelan Circuit Rewilder (Intakt/Harmonia Mundi)

SML Switchboard Operators Small Medium Large (International Anthem/Indigo)

Weiterführende Links

ByteFM