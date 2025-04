Hamburger Jazzpreis: Tilman Oberbeck

Tilman OberbeckSeit 2007 wird der Hamburger Jazzpreis als Biennale an Musiker/-innen verliehen, die ihren Arbeits- und Lebensmittelpunkt in der Hansestadt haben, einen besonders qualifizierten künstlerischen Beitrag zur Jazzmusik leisten und sich für die Belange des Jazz in der Stadt einsetzen. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis wurde von der Dr. E.A. Langner Stiftung ins Leben gerufen. 2011 wurde die Trägerschaft an ELBJAZZ übertragen, 2017 hat dann das Jazzbüro Hamburg Trägerschaft und Ausrichtung des Preises übernommen. Eine Fachjury nominiert zunächst Kandidat/-innen und bestimmt dann den oder die Preisträger/-in. Gewinner/-innen waren zuletzt Lisa Wulff 2019, Silvan Strauß 2021 und Dirk Achim Dhonau 2023. Kürzlich wurde bekannt gegeben, dass der Kontrabassist Tilman Oberbeck 2025 mit dem Hamburger Jazzpreis ausgezeichnet wird.

Oberbeck, 1992 im nordbadischen Kraichtal geboren, zog 2011 nach Hamburg. Er war Mitglied im Bundesjazzorchester und absolvierte internationale Meisterklassen. Oberbeck hat schon in vielen Hamburger Bands gespielt, fuhr zudem nach New York, wo er mit Jazzgrößen wie Chris Cheek, Jorge Rossy oder Jimmy Wormworth auftrat und Platten aufnahm, auch ist er Bassist im Richie Beirach Trio. 2018 machte er seinen Master an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Darüber hinaus engagiert er sich kulturpolitisch für die Hamburger Jazzszene, seit 2024 ist er künstlerischer Leiter der JazzHall Hamburg.

„Tilman Oberbeck ist einer der besten und engagiertesten Jazzmusiker Hamburgs“, heißt es in der Begründung der Jury. „Er ist ein herausragender Bassist, der über ein enormes musikalisches Spektrum verfügt. Er hat nicht nur die gesamte Jazzgeschichte verinnerlicht – er führt die Tradition auch in die Zukunft. Die Liste seiner Begegnungen ist beeindruckend. Oberbeck ist als Künstler international vernetzt und zugleich in Hamburg eine feste, kreative Größe. Das gilt musikalisch, aber auch in Sachen Kulturpolitik. Seit Jahren setzt er sich mit unermüdlichem Engagement in verschiedensten Funktionen dafür ein, Strukturen im Jazz zu verbessern, das Genre sichtbar zu machen und die Lage der Künstler/-innen und Veranstalter/-innen systematisch zu stärken.“ Preisverleihung und Preisträgerkonzert finden im Rahmen von JazzOpen Hamburg statt.

