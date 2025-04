New York: Anthony Braxton@80

Anthony BraxtonAm 8. Mai gibt es zu Ehren des 80. Geburtstags von Anthony Braxton ein Galakonzert im New Yorker Club Roulette. Für Braxton, AACM-Mitglied, „NEA Jazz Master“ und Gewinner des „McArthur Award“, gibt es ein Konzertprogramm mit Kompositionen aus seinem umfangreichen Werkverzeichnis. Sie werden aufgeführt von Musiker/-innen und Ensembles, die ihn während seiner mehr als 50-jährigen Karriere begleitet haben, darunter James Fei von Braxtons Tri-Centric-Foundation, Mary Halvorson, Darius Jones, Ingrid Laubrock, Steve Lehman, Nicole Mitchell und Tomeka Reid. Es wird Beiträge von langjährigen Freunden und Weggefährten geben – wie zum Beispiel Wadada Leo Smith, Henry Threadgill und George Lewis.

Zu den Gala-Vorsitzenden gehört auch der Neurobiologe Torsten N. Wiesel, Nobelpreisträger für Medizin, der seit vielen Jahren die seit 2012 bestehende „Tri-Centric Orchestra Commissioning Series“ unterstützt. Der am 4. Juni 1945 in Chicago geborene Altsaxofonist, Komponist und Multiinstrumentalist Braxton untersucht in seinen Kompositionen und Schriften Grundprinzipien der Improvisation und entwickelte verschiedene Kompositionssysteme. Sein 1969 erschienenes Doppelalbum „For Alto“ war das erste Album für Solo-Saxofon. Zu seinen jüngsten Projekten gehört sein Opernzyklus „Trillium“ und das „Sonic Genome Project“.

