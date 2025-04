Dig Dug Dug Insolence (Unit/Membran)

Wie der Welt begegnen, wenn sie auseinanderfällt? Weiter atmen. Tief. Auf seinem neuen Album „Insolence“ taucht der Genfer Pianist Thomas Florin direkt im ersten Stück „To Breathe“ ein in dieses Atmen. Flächig breitet sich die Komposition aus, die er mit seinem 2020 gegründeten Trio über zehn Minuten entwickelt. Gemeinsam mit dem Schweizer Bassisten Bänz Oester, der unter anderen mit Dewey Redman, Joe Lovano und Gary Bartz spielte, sowie dem in Basel geborenen Schlagzeuger Samuel Dühsler, der bei Fred Frith studierte, entstehen weiträumige Improvisationen und Binnendialoge. Wie bereits auf dem ersten Album des Trios, „Can’t See What You Don’t Say“ 2022, verbindet Florin Standardinterpretationen mit eigenen Kompositionen. Sein Stück „Refuge“ hat er jetzt auf der zweiten Trioveröffentlichung erneut eingespielt. Als Zufluchtsort. Langsam, meditativ, dringlich.