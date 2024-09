218: Jazz thing Mixtape auf ByteFM

Nubya Garcia „Odyssey“Neue Musik aus dem weiten Universum der Jazz-thing-Redaktion: unser Mixtape für den Oktober mit dem Ezra Collective, Nubya Garcia, Peter Gall, Felix Henkelhausen, Peter Evans, dem Eva Klesse Quartett, Killer Mike mit Anthony Hamilton, Ibrahim Maalouf mit Trombone Shorty, Immanuel Wilkins mit Cécile McLorin Salvant, Florian Weber und Schwaar Oster Franklé. Das Ezra Collektive wird von den Straßen angerufen und geht natürlich gleich ran: „Streets Is Calling“ ist einer der herausragenden Tracks des neuen Albums „Dance, No One’s Watching“ des Londoner Kollektivs, hier mit M.anifest und Moonchild Sanelly aus Südafrika. Ebenfalls an der Spitze der jetzt schon nicht mehr ganz so neuen, aber immer noch frischen Londoner Jazzszene ist die inzwischen auch singende Saxofonistin Nubya Garcia, die wir mit „Triumphance“ von ihrem neuen Album „Odyssey“ hören.

Max Herres Lieblingsschlagzeuger, pardon, Lieblings-Jazzschlagzeuger Peter Gall nimmt uns mit in eine neu-kompostierte „Future Sounds Of Jazz“-Welt mit dem Titelstück seines neuen, zweiten Albums „Love Avatar“. Seine instrumentale Kollegin Eva Klasse hat ein ebenfalls neues Album mit ihrem Quartett aufgenommen, das schlicht „Stimmen“ heißt. Was sie damit meint, hört man schon auf diesem ersten Stück, das heute vorab im Jazz thing Mixtape zu hören ist: „You Cannot Be What You Cannot See“ basiert auf einem Zitat der amerikanischen Aktivisten Marion Wright Edelman und zitiert selbst im O-Ton einige einflussreiche Frauenstimmen von Friedensnobelpreisträgerinnen wie Ellen Johnson Sirleaf oder Wangari Maathai bis zu Kamala Harris.

Der Rapper Killer Mike schlüpft für sein neues Album in das gospelige Alias Michael And The Mighty Midnight Revival. „Songs For Saints And Sinners“ heißt sein neues Album, aus dem wir einen Track mit dem Soul-Superstar Anthony Hamilton hören: „Nobody Knows“. Auch der Trompeter Ibrahim Maalouf hat ein neues Album veröffentlicht, mit dem Titel „Trumpets Of Michel-Ange“, aus dem wir ein Stück hören, für das er seinen Kollegen Trombone Shorty aus New Orleans eingeladen hat – es heißt „Capitals“. Der amerikanische Trompeter Peter Evans, bestens bekannt von der Band Mostly Other People Do the Killing, hat sein neues Album in Portugal mit zwei internationalen Stars der Berliner Szene für das finnisches WeJazz-Label aufgenommen. Petter Eldh und Jim Black unterstützen Evans auf „Fully Born“, einem Stück vom eben jenem Album namens „Extra“.

Felix Henkelhausen ist Kontrabassist in Berlin und hier mit seinem neuen Album „Deranged Particles“ mit diesem wunderschönen, Deutsche Grammophon inspirierten Cover vertreten: „Particles VIII: Particles“ mit unter anderem Myka9. Auch Immanuel Wilkins hat sich für das erste Stück aus seinem am 11. Oktober erscheinenden, dritten Studioalbum „Blues Blood“ Vokalverstärkung geholt. Das Album ist co-produziert von Meshell Ndegeocello, wir hören daraus „Darkness Smile“ mit Cécile McLorin Salvant. Der vielfach preisgekrönte Pianist Florian Weber hat ein neues Album mit Musik für Piano, Brass Ensemble und Flöte für ECM aufgenommen. Wir hören aus „Imaginary Cycle“ das Stück „Sacrifice I“. Zum Ausklang ein wenig Coltrane àla Suisse: „Naima“ in einer neuen Version von Alvin Schwaab, Bänz Oester und Noé Franklé von ihrem neuen Album „Playground“. All das gibt es am 29. September eine Stunde lang im Jazz thing Mixtape ab 12 Uhr Mittags auf ByteFM – mit Götz Bühler am Mikrofon.

Playlist #218

für das Jazz thing Mixtape vom Sonntag, 29.9.2024, 12 – 13 Uhr

Ezra Collective Streets Is Calling Dance, No One’s Watching (Partisan Records/Rough Trade)

Nubya Garcia Triumphance Odyssey (Concord/Universal)

Peter Gall Love Avatar Love Avatar (Compost/Groove Attack)

Eva Klesse Quartett You Cannot Be What You Cannot See Stimmen (enja/edel)

Killer Mike Nobody Knows Michael & The Mighty Midnight Revival. Songs For Saints And Sinners(Concord/Universal)

Ibrahim Maalouf CAPITALS Trumpets Of Michel-Ange (Mister Ibé/H’Art)

Peter Evans Fully Born Extra (WeJazz/Indigo)

Felix Henkelhausen Particles VIII: Particles Deranged Particles (Fun In The Church/H’Art)

Immanuel Wilkins Dark Eyes Smile Blues Blood (Blue Note/Universal)

Florian Weber Sacrifice I Imaginary Cycle (ECM/Universal)

Schwaar Oester Franklé Naima Playground (Unit/The Orchard)

Weiterführende Links

ByteFM