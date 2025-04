Nürnberg: Moor Mother

Moor MotherVom 23. Mai bis 1. Juni finden in Nürnberg die Musik Installationen Nürnberg statt, ein Festival für Musik als performative Raumkunst. Mit dabei ist die Komponistin und Sängerin Camae Ayewa aka Moor Mother. Sie hat für das Foyer des Kunstvereins Nürnberg/Albrecht Dürer Gesellschaft eine Klanginstallation entwickelt, in der sie Musik mit ihren gesprochenen Gedichten und Bildern verbindet. Ihre Arbeit setzt sich als afrofuturistischer Ansatz mit der Geschichte der Sklaverei und den Ahnenritualen auseinander. So nutzt sie Klänge aus der Natur und Archiven, um „Klang-Landkarten“ zu erstellen: eine Verortung von Klang als Träger von Geschichte, Gegenwart und Zukunft. Moor Mother untersucht mit ihrer Installation, wie die westliche Vorstellung einer linearen Zeit mit Kolonialismus verknüpft ist. Mit ihrem Duo Black Quantum Futurism arbeitet sie auch an Möglichkeiten, die Verhältnisse in den Schwarzen Gemeinden zu verbessern.

