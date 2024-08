217: Jazz thing Mixtape auf ByteFM

Louis Cole „Nothing“Kein Witz: Was haben Orgel und Gefühl gemeinsam? Sie gehören zu den gut 90 Worten der deutschen Sprache, auf die sich kein anderes Wort reimt. Am heutigen „National No Rhyme (Nor Reason) Day“ beschäftigen wir uns im neuen Mixtape der Jazz-thing-Redaktion mit Sound-Poetinnen wie etwa Nubya Garcia, die auf ihrem neuen Album zum ersten Mal auch als Spoken-Word-Artist auftritt, oder der 81-jährigen Dichterin und „Living Legend“ Nikki Giovanni, die gerade ein neues Album mit dem Saxofonisten Javon Jackson veröffentlicht hat. Und mit vielen, vielen Neuheiten mehr. Wie schon Goethe wusste: „Wer nicht neugierig ist, erfährt nichts.“

„Set It Free“ heißt unser Opener – eine der Vorabsingles des neuen, erst zweiten Albums der britischen Saxofonistin Nubya Garcia. Zur Veröffentlichung von „Odyssey!, das Ende dieses Monats erscheint, gibt es einen Fragebogen im aktuellen Jazz thing in dem sie auch erzählt, was dieses Album mit „Bird With Strings“ oder Eddie Sauters Arrangements für das Album „Focus“ von Stan Getz zu schaffen hat. „Zero Gravity To The 12th Dimension“ heißt ein kurzer Ausschnitt aus „Celebration, Volume 1“ mit hier erstmalig veröffentlichter Musik von einem Liveauftritt des im letzten Jahr verstorbenen Saxofonisten Wayne Shorter vom Stockholm Jazz Festival im Jahre 2014 mit Danilo Perez, John Patitucci und Brian Blade. David ‪Murray, nach wie vor unter uns und immer noch sehr aktiv, hat ein romantisches, neues Album für seine Ehefrau „Francesca“ aufgenommen – mit Marta Sanchéz am Piano, Luke Stewart am Bass und Russell Carter am Schlagzeug. Ebenfalls brandneu und hochgradig romantisch ist ein Album des zehn Jahre jüngeren Saxofonisten Javon Jackson, bekannt seit seiner Arbeit mit Art Blakey‘s Jazz Messengers Ende der 1980er. Nun veröffentlicht er sein zweites Album mit der Poetin Nikki Giovanni, eine swingende Affäre mit sinnlichen Texten, etwa dieser Anweisung für eine gelungene Dinner-Verführung zum Standard „Love Is A Many-Splendored Thing“.

In genau einem Monat, also am 1. Oktober, gibt es wieder „Jazz thing at the King“ im Kölner Jazzclub King Georg, bei dem diesmal der haitianisch-kanadische Saxofonist Jowee Omicil mit seinem Quartett auftreten wird, den wir hier mit „Redevance“ aus seinem Album „Spiritual Healing: Bwa Kayiman Freedom Suite“ hören. Der junge dominikanisch-amerikanische, in Brooklyn lebende Saxofonist und Komponist Alfredo Colon fiel neulich positiv in der Band von Amirtha Kidambi beim Jazzfestival Saalfelden auf. Zudem war und ist er mit Moses Sumney, Cautious Clay, Arturo O’Farrill, Jamaladeen Takuma, Aaron Parks, William Parker oder Henry Threadgill zu hören. Er selbst hat gerade sein Debütalbum „Blood Burden“ veröffentlicht, das Einflüsse aus der dominikanischen Musiktradition oder katholischer Bildsprache zieht, von dem wir das Stück „Doomknocker“ hören.

Louis Cole, der Knower-Partner aus LA, hat mit einem der besten Orchester der Welt ein neues Album aufgenommen, das er mit eben jenem unter anderem am 6. Oktober in der Philharmonie Essen live aufführen wird. (Es handelt sich natürlich um das Metropol Orkest unter Leitung von Jules Buckley.) Gerade erschien das gemeinsame Album „Nothing“ und wir hören daraus „These Dreams Are Killing Me“. Die inzwischen schon 104. Ausgabe der „Jazz thing Next Generation“ präsentiert das Debütalbum der Sängerin Nora Benamara. Es heißt „Amnesia“ und präsentiert ihre wunderschönen, eigenen Lieder an der Seite von André van der Heide am Schlagzeug, Lorenz Heigenhuber am Bass und Olga Reznichenko am Klavier, so auch auf „Utopia“, das wir hier im Jazz thing Mixtape hören. Zum Ausklang noch je ein Track von langersehnten neuen Alben: zwei Jahre nach ihrem Debüt veröffentlichen die West-Coast-Soul-Stars Thee Sacred Souls demnächst ihr Album „Got A Story To Tell“; ganze 27 Jahre nach ihrer letzten Veröffentlichung legen die Londoner Talkin-Loud-Stars von Galliano mit ihrem Album „Halfway Somewhere“ nach. Ein Gedicht. All das gibt es im 217. Jazz thing Mixtape auf ByteFM – am 1. September ab 12 Uhr mittags mit Götz Bühler am Mikrofon.

Playlist #217

für das Jazz thing Mixtape vom Sonntag, 1.9.2024, 12 – 13 Uhr

Nubya Garcia Set It Free Odyssey (Concord/Universal)

Wayne Shorter Zero Gravity To The 12th Dimension Celebration, Volume 1 (Blue Note/Universal)

David Murray Francesca Francesca (intakt/Harmonia Mundi)

Javon Jackson & Nikki Giovanni Love Is A Many-Splendored Thing Javon & Nikki Go To The Movies(Palmetto/The Orchard)

Jowee Omicil Redevance Spiritual Healing: Bwa Kayiman Freedom Suite (BaSH! Village Records)

Alfredo Colon Doomknocker Blood Burden (Out Of Our Head Records/Bandcamp)

Louis Cole & Metropol Orkest These Dreams Are Killing Me Nothing (Brainfeeder/Rough Trade)

Nora Benamara Utopia Amnesia (Challenge/in-akustik)

Thee Sacred Souls Live For You Got A Story To Tell (Daptone/Groove Attack)

Galliano In The Breaks Halfway Somewhere (Brownswood/Rough Trade)

