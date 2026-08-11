Lesung: Miles Davis. Sound eines Lebens

Stefan HentzAnlässlich des 100. Geburtstags von Miles Davis am 23. Mai dieses Jahres veröffentlichte der Musikjournalist Stefan Hentz eine neue Biografie dieses tatsächlich legendären, afroamerikanischen Trompeters, „Miles Davis. Sound eines Lebens“ (Reclam Verlag). Hentz glückt es mit seinem Buch, nicht nur kenntnisreich über das Leben und Werk von Davis zu erzählen, sondern oftmals auch überraschende Zusammenhänge herauszuarbeiten, ohne die dunklen Seiten der Persönlichkeit dieses Musikers außer acht zu lassen. Es ist diese Ambivalenz von Davis zwischen künstlerischer Genialität und menschlichen Abgründen, auf die Hentz immer wieder verweist. Aber nicht nur deshalb ist sein Buch spannend. Hentz vermeidet es, eine (musik-)wissenschaftliche Publikation für den Elfenbeinturm abzufassen, und macht so „Miles Davis. Sound eines Lebens“ für jedermann lesenswert. Der Autor lässt es sich nicht nehmen, Auszüge aus seiner Biografie auch live vor Publikum zu lesen. Wie zum Beispiel am 1. September bei „Auftakt in der großen Stadt“ in der Hauptkirche St. Petri in Hamburg. Moderiert wird diese Lesung vom TV-Journalisten Stephan Lamby, als musikalische Begleitung wird unter anderem die Saxofonistin und Flötistin Anna-Lena Schnabel angekündigt.

Weiterführende Links

„Auftakt in der großen Stadt“