Luxemburg: Festival Atlântico

Amaro FreitasZehnjähriges Jubiläum feiert in diesem Herbst das Festival Atlântico in der Philharmonie Luxemburg. Vom 7. bis 10. Oktober geben sich wieder Bands und Musiker:innen der portugiesischen Sprache von beiden Seiten des Atlantiks die Ehre. Nachdem mit Marly Marques eine portugiesisch-stämmige Sängerin Luxemburgs in einem Lunch-Konzert die Konzertstrecke eröffnet hat, kommt die lyrische Seele Brasiliens in Gestalt von Sängerin Mônica Salmaso auf die Bühne. Der Lissabonner Jazztrompeter Luís Vicente reist mit seinem Trio in die Europa-Stadt. Einen Bogen vom Jazz bis zum HipHop und von Brasilien über die Kapverden bis nach Portugal schlagen Amaro Freitas, Criolo und Dino D‘Santiago. Fado-Star Carminho bringt ihr neues Album mit nach Luxemburg, und geadelt wird die Konzertstrecke mit einer seit Jahrzehnten aktiven Größe der Música Popular Brasileira, Djavan. Eine Roda de Samba ist als großes, schwungvolles Finale angekündigt.

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Festival Atlântico