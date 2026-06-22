Spyro Gyra Live In Leverkusen 2022 Moosicus/Indigo

Wie die Rolling Stones im Rock, so sind Spyro Gyra in ihrem Genre, das früher Jazz-Rock hieß und heute Fusion genannt wird, irgendwie immer schon dagewesen. Auf diesem Mitschnitt von den Leverkusener Jazztagen 2022, der gleich eine Doppel-CD füllt, lernen wir unter anderem, dass Saxofonist und Bandgründer Jay Beckenstein ein recht passables Deutsch spricht. Und natürlich liefern sie ihre „Greatest Hits“ ab: Neben „Catching the Sun“, „Morning Dance“ und „Cockatoo“ – mit 13 Minuten die längste Nummer des Doppelalbums – ragen aber auch das zehnminütige „Dancing On Table Mountain“ und das nahezu genauso lange „Groovin‘ For Grover“ (gemeint ist natürlich der legendäre Saxofonist Grover Washington) heraus. Die mehrfachen Grammygewinner machen keine Gefangenen: Auf dem tighten Groove von Bassist Scott Ambush und Schlagzeuger Lionel Cordew können sich Beckenstein, Gitarrist Julio Fernandez und Keyboarder Tom Schuman so richtig austoben.