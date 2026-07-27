Marquis Hill (Beautifulism) Sweet Surrender Black Unlimited Records/blackunlimitedmusicgroup.com

Das Cover zeigt die „Sweet Surrender“, die „süße Hingabe“ der spirituellen Erweckung in einem Gospelgottesdienst. Auf seinem neuen Album „(Beautifulism) Sweet Surrender“ präsentiert der Chicagoer Trompeter Marquis Hill seine Kompositionen als eine Suite von Glauben, Erneuerung und Befreiung. Erschienen ist es auf seinem eigenen Label Black Unlimited Records, auf dem er selbstbestimmt die Gesamtheit der Black Music ohne Genre-Begrenzungen von der Tradition in die Moderne führen möchte. Mit einem beeindruckenden Line-Up seines Blacktets, mit unter anderem Immanuel Wilkins am Altsaxofon, Sänger Zacchae‘us Paul sowie mit Marcus Gilmore, Makaya McCraven und Justin Brown drei Schlagzeugern des derzeitigen State-Of-The-Art-Drummings, legt Hill tiefe Trompetenlinien über elegante, schlendernde Grooves.