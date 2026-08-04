Köln: KLAENG Festival 2026

Chris Potter TrioAuch 2026 findet das KLAENG Festival statt, diesmal vom 20. bis 22. November im Kölner Stadtgarten. Von den einst sieben KLAENGstern, die vor 17 Jahren dieses Kölner Jazzkollektiv gegründet hatten, sind vier übriggeblieben: der Schlagzeuger Jonas Burgwinkel, der Saxofonist Sebastian Gille, der Gitarrist Tobias Hoffmann und der Bassist Robert Landfermann. Das KLAENG Festival war 2010 das erste Instrument, um sich in Köln (und darüber hinaus) Gehör zu verschaffen, und findet seit nunmehr zehn Jahren im Stadtgarten statt. Das Programm gestalten die vier KLAENGster ganz nach ihrem eigenen Geschmack. Bewährt hat sich seit fünf Jahren das „Artist in Residence“-Modul, mit dem sozusagen der Blick von außen gewährleistet wird. 2026 übernimmt der in New York lebende, kubanische Pianist und Komponist David Virelles diese Aufgabe.

Gleich zwei Mal ist Virelles beim KLAENG Festival zu erleben: mit seinem eigens konzipierten KLAENG-Projekt ebenso wie mit einem unbegleiteten Klaviersoloauftritt am Schlussabend. Eröffnet wird das diesjährige Festival durch das Oktett Being A Friend des in Berlin lebenden, englischen Bassisten Phil Donkin. Dabei wechselt die Besetzungsgröße ständig, weil Donkin das Ergebnis der Begegnungen seiner Musiker:innen wichtiger ist als der Ensembleklang. Einen anderen Weg schlägt das HOAX Quartet ein. Ein Hoax ist ein Trugbild, das als Wahrheit erscheint. Und so klingen die Programme der vier Schweizer:innen auch: als Vexierspiele aus Überraschendem und Mehrdeutigem.

Auch die junge, in Norwegen lebende Dänin Signe Emeluth liebt das Spiel mit Ambivalenzen. Mit ihrem Quartett Amoeba erschafft die Saxofonistin aus Komposition und freier Improvisation einen Sound, den die vier Musiker:innen gleichermaßen filigran wie explosiv zu handhaben wissen. Bevor der US-Amerikaner Chris Potter mit seinem Trio einen expressiven, modern-jazzigen Schlusspunkt hinter die diesjährige Ausgabe des KLAENG Festivals setzt, gibt es noch Konzerte mit dem Kris Davis Trio, den Zawose Queens aus Tansania und der Cellistin, Sängerin und Komponistin Midori Jaeger.

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