Florian Arbenz feat. Bill Frisell & Greg Osby Quiet Lights Hammer Records/florianarbenz.bandcamp.com

Vermutlich ist es so, als würde man zwei Menschen einladen, hätte ein paar Pinsel und Eimer Farbe besorgt und zu dritt dekoriert man die Wohnung. Florian Arbenz ist Schlagwerker mit reichem Instrumentarium, gut für so manches Schnarr, Zisch, Pling und Dong. Sieben kompositorische Ausgangspunkte hatte er vorbereitet, die Saxofonist Greg Osby und Gitarrist Bill Frisell sich einverleibten und binnen vier Stunden mit Arbenz aufnahmen. Es obliegt Melodieinstrumentalist Osby, mehr oder minder seiner Rolle treu zu bleiben. Frisell und Arbrenz erweitern die Spektren ihrer Instrumente. Ist da nicht doch ein Bass im Spiel? Und wofür Beat, wenn sich Melodien trommeln lassen? Die drei sind Sparringspartner, Weggefährten, Begleiter, denen bei ihren offenen Erkundigungen einerseits leicht zu folgen und gleichzeitig gespannt zuzuhören ist.