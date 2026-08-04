RIP: Rodney Holmes

Rodney HolmesJoe Zawinul und die Folgen: 1991 engagierte der Keyboarder den jungen Schlagzeuger Rodney Holmes für seine Band Syndicate. Die zwei Jahre dort wurden prägend für den 1966 im New Yorker Stadtteil Bronx geborenen Holmes. „In dieser Band musste ich mich immer sehr konzentrieren“, so Holmes 1993 im Gespräch mit dem Journalisten Bill Milkowski. „Joe wollte, dass sein Syndicate wie ein Basketballteam funktionierte, wo er jederzeit jedem den Ball zuspielen konnte. So war es auch. Auf der Bühne mit Joe konnte jederzeit alles passieren. Dabei konnte ich aber auch neue Konzepte ausprobieren, und spielte häufig die Kuhglocke. Gleichzeitig lieferte ich diesen harten Groove, den Joe verlangte.“

Auch die Zeit mit dem Gitarristen Jean-Paul Bourelly Anfang der 1990er war für den jungen Drummer von Bedeutung. Bourellys Musik war eine ungewöhnliche Mischung aus Blues, Jazz, Rock und Funk, die Holmes zum Anlass nahm, einige der Perkussionstechniken, die ihm einer seiner früheren Lehrer, Frankie Malabie, als Jugendlicher gezeigt hatte, auf das Drumset zu übertragen. Das brachte ihm eine rhythmische Unabhängigkeit ein, mit der er jeder ihm gestellten Aufgabe adäquat gerecht werden konnte. Danach wollten nicht wenige Jazzgrößen mit ihm spielen. So holte ihn Mitte der 1990er Wayne Shorter in seine Band, Michael und Randy Brecker engagierten ihn für ihre „Return of The Brecker Brothers“-Tournee, zudem arbeitete er mit Mike Mainieri, Maceo Parker oder Steve Lukather. Auch Rock-Acts wurden auf diesen Schlagzeuger aufmerksam – wie die Rolling Stones oder Carlos Santana, in dessen Band Holmes in den 2000er-Jahren Schlagzeuger war.

„Mitte der 1980er wollte Rodney eine Schlagzeugstunde bei mir nehmen“, schreibt Dave Weckl auf Facebook, als er von Holmes’ Tod erfuhr. „Er setzte sich hin und spielte mir fünf Minuten lang vor. Daraufhin sagte ich ihm, dass es nichts für mich gebe, was ich ihm noch zeigen könnte.“ Am 11. Juli ist Rodney Holmes an den Folgen seiner Krebserkrankung gestorben – nur wenige Wochen vor seinem 60. Geburtstag.