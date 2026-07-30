Odense Jazz Orchestra

Meets Loren Stillman

AMM Records

Odense Jazz Orchestra – Meets Loren Stillman (Cover)Der Namensbestandteil Orchestra weist die Richtung, in die sich die Musiker aus dem dänischen Odense auf der Insel Fünen mit Sopran- und Tenorsaxofonist Loren Stillman begeben. Es sind Klangfarben und tonale Effekte, auch dank geschickt eingesetzter Dämpfer im Blech, mit denen Arrangeur Kaspar Tegel die sechs Kompositionen Stillmans erweitert. Das kann klingen wie ein Teich rhythmisch rülpsender Kröten oder die Begegnung von feinen Sägen und ergänzt Stillmans breites Portfolio an Kompositionen. Das reicht von eingängigen Melodien bis zu persischen Skalen. Solist und Ensemble erzeugen im Wechselspiel hörenswerten musikalischen Mehrwert aus der Kombination von nordischer Kühle und amerikanischem Jazz.

Text
Thorsten Firlus
, Jazz thing 163

Veröffentlicht am 30. Jul 2026 um 07:57 Uhr unter Reviews

Bezau Beatz 2026

Navigation: Weitere Artikel und Kommentare

  • Ausgabe 164, Juni –August 2026, ab 30.5. am Kiosk

Ausgabe 164

Newsletter

Neues

Jazzthing.tv

Mehr…

Rubriken

Bezau Beatz 2026
jazzthing.tv

Jazz thing finden und kaufen

Abonnieren
Einzelhändler finden…
dpv (Logo)
Menü