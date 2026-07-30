Odense Jazz Orchestra Meets Loren Stillman AMM Records

Der Namensbestandteil Orchestra weist die Richtung, in die sich die Musiker aus dem dänischen Odense auf der Insel Fünen mit Sopran- und Tenorsaxofonist Loren Stillman begeben. Es sind Klangfarben und tonale Effekte, auch dank geschickt eingesetzter Dämpfer im Blech, mit denen Arrangeur Kaspar Tegel die sechs Kompositionen Stillmans erweitert. Das kann klingen wie ein Teich rhythmisch rülpsender Kröten oder die Begegnung von feinen Sägen und ergänzt Stillmans breites Portfolio an Kompositionen. Das reicht von eingängigen Melodien bis zu persischen Skalen. Solist und Ensemble erzeugen im Wechselspiel hörenswerten musikalischen Mehrwert aus der Kombination von nordischer Kühle und amerikanischem Jazz.