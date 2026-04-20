Peter Weniger & Hubert Nuss Colourfish JazzJazz/Broken Silence

Hier treffen zwei etablierte deutsche Jazzer aufeinander, die in den vergangenen Jahrzehnten schon oft kooperiert haben. Hubert Nuss wechselt zwischen Tasteninstrumenten wie Klavier und Synthesizer, Peter Weniger zwischen Sopran- und Tenorsaxofon. Zum hauptsächlich aus Originalen bestehenden Repertoire haben beide Stücke beigesteuert, die zwischen modernem Jazz, impressionistischen, kammermusikalischen und elektronischen Elementen zu verorten sind. So gesellt sich eine grazile Jazzballade wie „Waiting“ zur atmosphärisch flirrenden, rhythmisierten Klangmalerei von „Colourfish“ und der in teils ungewöhnlichen harmonischen Gefilden mäandernden Komposition „Your Reflection“. Wenigers meist schmal gezeichnete Saxofonlinien bleiben dabei im dichten Dialog mit Nuss, der gekonnt elegante Harmonik mit solistischen Passagen kontrastiert.