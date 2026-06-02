Freiburg: Jazzfestival

Emma RawiczDas Jazzfestival Freiburg hat das Programm für die Ausgabe 2026 vom 19. bis 27. September veröffentlicht. Vor dem traditionellen „Mini-Gipfel“ mit Kurzauftritten in Freiburger Kneipen, wird zur Eröffnung der deutsche Newcomer Linus Rebmann mit seinem Trio an der Dreisam gastieren. Daran schließt sich gleich eines der Highlights an: Der Franzose Renaud Garcia-Fons spielt sein neues Programm „Blue Maqam“, in dem Tochter Soleá die Gesangsrolle übernimmt. Der Jazzhaus-Piano-Wettbewerb und die Hammond Night sind weitere feste Konstanten des jährlichen, frühherbstlichen Freiburger Ereignisses.

Im Klangformator steht dieses Mal die Embryo-Sängerin Marja Burchard im Fokus. Mit Quintett kommt der frischgebackene UK-„Jazz Act of the Year“, die Saxofonistin Emma Rawicz, an den Schwarzwaldsaum. Der Berliner Pianist, Komponist und Produzent Lambert bestreitet ein Doppelkonzert mit Immortal Onion aus Polen. Zum 50-jährigen Bühnenjubiläum empfängt Schlagzeuger Wolfgang Haffner die Sängerin Ida Sand. Das Berliner Underground-Jazz-Kollektiv Sonic Interventions leitet die Schlusskurve ein, bevor die ebenfalls kosmopolitisch in Berlin wirkende Sorvina mit Jazz-Rap, Neo-Soul, Gospel und alternativem HipHop den finalen Glanzpunkt setzt.

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Jazzfestival Freiburg