Bauer Studios: Förderpreis

„Klangkultur – Freundeskreis der Bauer Studios“ wurde im Herbst 2024 als gemeinnütziger Verein gegründet. Ziel des Vereins ist es, junge Talente vieler musikalischer Genres zu unterstützen – durch Liveauftritte, Aufnahmen und Produktion von CDs, Schallplatten oder Videos, aber auch durch Vermarktung auf Streaming-Plattformen und einer Öffentlichkeitsarbeit in Print- und digitalen Medien. Viele junge Künstler:innen können sich hochwertige Aufnahmen und eine professionelle Präsentation ihrer Musik nicht mehr leisten. Vor dem Hintergrund eines stark umkämpften Musikmarktes und einer angespannten, kulturpolitischen Lage werden Öffentlichkeitsarbeit und Selbstvermarktung mit allen Facetten immer wichtiger, entscheidet doch über den Erfolg einer Musikerin oder eines Musikers neben deren Qualität zunehmend auch deren Fähigkeit, sich adäquat in der digitalen Welt zu präsentieren.

Wichtiges Instrument zur Unterstützung junger Talente ist der 2025 zum ersten Mal ausgelobte und vergebene Förderpreis. Erster Gewinner ist der Vibrafonist Marco Ullstein, der kürzlich mit seinem Quintett Calima in den Bauer Studios ein Album aufgenommen hat, das im Frühjahr 2027 veröffentlicht werden soll. „Die Förderung hat unserer Albumproduktion den entscheidenden Anstoß gegeben“, so Ullstein. „Es ist eine Anschubförderung, deren Wirkung weit über die eigentliche Studioarbeit hinausreicht und einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung von uns als Band sowie der Jazzszene insgesamt leistet.“ Nun hat „Klangkultur – Freundeskreis der Bauer Studios“ zum zweiten Mal den Förderpreis ausgeschrieben. Noch bis zum 12. Juli können sich junge Musiker:innen des Jazz und der Weltmusik, der klassischen, der Rock- und Popmusik bewerben. Alle Infos und Bewerbungsunterlagen finden sich auf der Vereinswebsite.

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„Klangkultur – Freundeskreis der Bauer Studios“