Juliana Blumenschein Constelação Feminina recordJet/julianablumenschein.bandcamp.com

Singer-Songwriterin Juliana Blumenschein verknüpft Songs der brasilianischen Musikgeschichte mit solchen von heute. Komponiert wurden sie von Frauen, und so begegnen sich Interpretationen ausgewählter Lieder von Chiquinha Gonzaga, Dona Ivone Lara und Fátima Guedes sowie Originale, die Blumenschein teils mit anderen Musikerinnen zusammen verfasst und eingespielt hat. Da ist etwa das charmante, lässig groovende Duett „Com Duas Estrelas Se Faz Constelação“ mit Co-Vokalistin Aiace. Weitere Songs entstanden mit Isa Meirelles, Suane Borges und Angela Velloso. Bei anderen Originalen begibt sich Blumenschein in ein angeregtes vokalistisches Wechselspiel mit Benedikt Jäckle an Flöte oder Saxofon, so etwa beim tänzerischen „Sol de Manhã“. Stilistisch verwebt das Ensemble gekonnt Einflüsse von Jazz über Bossa Nova und Samba bis Baião.