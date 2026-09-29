Kickstarter: Firefly – The Emily Remler Story

Firefly – The Emely Remler StoryIm September 2027 würde die Gitarristin Emily Remler 70 Jahre alt werden. 1957 in New York geboren, wuchs sie in Englewood auf, wo sie als Zehnjährige mit dem Gitarrenspielen begann. Ihr Weg führte sie vom Berklee College of Music über New Orleans auf die Bühnen von Clubs und Festivals in aller Welt. In den 1970er- und ’80er-Jahren, als Jazz noch nahezu eine Männerdomäne war, konnte sie sich als Gitarristin in der Szene durchsetzen und die Bewunderung vieler Musiker:innen erwerben. Mit dem Vibrafonisten David Friedman tourte sie 1981 zum Beispiel durch Europa und trat unter anderem bei den Berliner Jazztagen auf. Sie arbeitete mit eigenen Gruppen, wurde aber auch von Astrud Gilberto, Rosemary Clooney, Ray Brown und Monty Alexander als Sidewoman engagiert. 32-jährig starb Remler 1990 an den Folgen ihrer Heroinsucht.

„Firefly – The Emily Remler Story“ ist der Titel eines geplanten Dokumentarfilms über Remler und ihre Musik, ihren Ehrgeiz und ihr Leben. Verantwortlich für diese Doku zeichnet der Filmemacher Al Naffah, der seltenes Archivmaterial über das Werk und Leben Remlers recherchiert und zusammengetragen hat, ergänzt durch Interviews mit Angehörigen, Weggefährt:innen und Freund:innen der Gitarristin. Seine Doku will sowohl den Menschen als auch die Musikerin beleuchten: ihren Humor, ihre Entschlossenheit und ihren kreativen Tatendrang, den Druck, dem sie ausgesetzt war, sowie ihr künstlerisches Vermächtnis. Um seine Doku zu Ende zu bringen, hat Naffah eine Kickstarter-Kampagne gestartet. 20.000 britische Pfund sollen auch dabei helfen, der Filmbiografie eine klarere und eindringlichere Form zu geben.

Weiterführende Links

„Firefly“-Kickstarter