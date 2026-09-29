47: Stuttgarter Jazztage

Peter FesslerMit der 47. Auflage ihrer Jazztage feiert die IG Jazz Stuttgart ihren 50. Geburtstag. Dieses besondere Jubiläum wird mit zwei zusätzlichen Festivaltagen begangen: Vom 27. Oktober bis 1. November erwartet das Publikum ein abwechslungsreiches Programm mit herausragenden Künstler:innen und spannenden musikalischen Begegnungen. Das Jazztagekomitee hat erneut bemerkenswerte Ensembles eingeladen, um eine Festivalausgabe zusammenzustellen, die die Vielfalt des Jazz widerspiegelt. „Wenn wir in diesem Jahr das 50-jährige Bestehen der IG Jazz Stuttgart feiern“, so Stuttgarts Oberbürgermieser Frank Nopper in seinem Grußwort, „würdigen wir ein halbes Jahrhundert leidenschaftlichen Engagements für den Jazz. Seit 1976 vernetzt der Verein die professionellen Jazzmusikerinnen und -musiker in Stadt und Region, bietet seinen Mitgliedern eine Plattform, bündelt Ressourcen und fördert den Jazznachwuchs.“

Eröffnet werden die 47. Jazztage am 27. Oktober, wenn bis zu 20 Improvisationsmusiker:innen aus Baden-Württembergs Landeshauptstadt Terry Rileys Stück „In C“ zur Aufführung bringen. Weiter geht es mit einem „Special Jubilee Concert“ der Wednesday Night Bigband, gefolgt vom Duoauftritt der Saxofonistin Angelika Niescier und der Pianistin Marta Warelis, dem Johannes Enders Trio mit seinem Sonny-Rollins-Tribute und der Würdigung von Albert Mangelsdorffs Schaffen durch das Quartett Tonegallery. Weitere Jazztage-Konzerte gibt es mit dem Trio Winnitzki/Hughes/Lücker, das sich den Saxofonisten Michael Moore mit auf die Bühne holt, dem Sänger und Gitarristen Peter Fessler und Kolsimcha. Der Schlussabend steht dann im Zeichen vom IG Jazz Orchestra, das sich für das Geburtstagsfestival eigens ein Programm von Gee Hye Lee und Lukas Wögler schreiben lässt.

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Stuttgarter Jazztage