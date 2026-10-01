Ibrahim Maalouf The Trumpets Of Michel-Ange Vol. 2 Mister Ibé/Bertus

Es hat sich herumgesprochen. Ibrahim Maalouf ist einer der versiertesten Trompeter der Gegenwart. Und die Fachwelt weiß auch um die Vorzüge seiner Vierventiltrompete, die mehr Zwischentöne erzeugen kann als ein übliches Instrument. Damit das nun endlich auch über die engen Kreise der Szene hinaus bekannt wird, hat Maalouf das Projekt „Trumpets Of Michel-Ange“ ins Leben gerufen. Es ist Musik, die das Instrument, aber auch das Leben feiert und Klanggewohnheiten ignoriert. Basis ist der Brass-Sound seiner libanesischen Heimat, im weiteren Traditionssinne orientalisch und balkan-orientiert, dann aber auch mit viel Frankreich, Soul, Funk, Brasilien verschränkt. Zu Band und Kernbläsern stoßen Gäste wie Trombone Shorty, Gonzalo Rubalcaba, Rasika Shekar oder Richard Galliano und machen aus der Musik eine akustische Partymeile, nicht so überraschend wie frühere Programme, aber weiterhin hinreißend, wenn der Meister selbst und dessen Gäste loslegen.