Sandro Saéz

Silver Lining

Boomslang/Galileo MC

Sandro Saéz – Silver Lining (Cover)„Silver Lining“, das ist der Silberstreif am Horizont, als Zeichen der Hoffnung. Das Album „Silver Lining“ des Organisten Sandro Saéz, aufgenommen in der Corpus Christi Kirche Berlin 2025, ist ein eindrucksvolles Orgelsolo. Saéz‘ Kompositionen erzählen als biblische Metapher auf den Weltenzustand in einer siebenteiligen Suite (die Zahl Sieben ist in der Bibel das Symbol für die Schöpfung), als Offenbarung des Johannes die Ankunft, die Besteigung des Berges, die Offenbarung, den Zweifel und schließlich das Vorwärtsgehen: auf den Silberstreif zu. Saéz spielt die Orgel wie ein ganzes Orchester und füllt den Raum mit seiner kraftvoll-intensiven Darbietung bis in die verzweigtesten Ecken hinein. Als Fortführung der französischen Orgelmusik aus dem 17. Jahrhundert, die er kunstvoll in die Gegenwart übersetzt.

Text
Maxi Broecking
, Jazz thing 165

Veröffentlicht am 28. Sep 2026 um 07:59 Uhr unter Reviews

50 Jahre Leipziger Jazztage

Navigation: Weitere Artikel und Kommentare

  • Ausgabe 165, September/Oktober 2026, ab 28.8. am Kiosk

Ausgabe 165

Newsletter

Neues

Jazzthing.tv

Mehr…

Rubriken

Jazz-Residenz Cécile McLorin-Salvant | Alte Oper Frankfurt
jazzthing.tv

Jazz thing finden und kaufen

dpv (Logo)