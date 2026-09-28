Sandro Saéz Silver Lining Boomslang/Galileo MC

„Silver Lining“, das ist der Silberstreif am Horizont, als Zeichen der Hoffnung. Das Album „Silver Lining“ des Organisten Sandro Saéz, aufgenommen in der Corpus Christi Kirche Berlin 2025, ist ein eindrucksvolles Orgelsolo. Saéz‘ Kompositionen erzählen als biblische Metapher auf den Weltenzustand in einer siebenteiligen Suite (die Zahl Sieben ist in der Bibel das Symbol für die Schöpfung), als Offenbarung des Johannes die Ankunft, die Besteigung des Berges, die Offenbarung, den Zweifel und schließlich das Vorwärtsgehen: auf den Silberstreif zu. Saéz spielt die Orgel wie ein ganzes Orchester und füllt den Raum mit seiner kraftvoll-intensiven Darbietung bis in die verzweigtesten Ecken hinein. Als Fortführung der französischen Orgelmusik aus dem 17. Jahrhundert, die er kunstvoll in die Gegenwart übersetzt.