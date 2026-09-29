Berlin II: Jobim 100

Antônio Carlos JobimAntônio Carlos Jobim – Komponist, Pianist, Gitarrist, Sänger und Begründer der Bossa Nova: Der Gigant der brasilianischen Musik würde am 25. Januar 2027 100 Jahre alt. Diesen Herbst wirft das Centennium aber bereits seine Schatten voraus. Eröffnet werden die Feierlichkeiten in Berlin am 23. November mit einem ganz besonderen musikalischen Abend, den das seit kurzem aktive Veranstalterteam Berlin Confidential um Alexander Szlovák und Christian Kellermann im Säälchen in Berlin-Friedrichshain organisiert.

Die Show für den 1994 verstorbenen Tom Jobim ist prominent besetzt. Im Zentrum steht sein langjähriger musikalischer Leiter und Cellist Jacques Morelenbaum, der die Klassiker „Garota De Ipanema“ oder „Desafinado“ mit einer spannenden Besetzung aus Berlin gestalten wird: Die Streicher stellt das 12-köpfige Ensemble Berlin Session Strings, Ori Jacobson ist an der Flöte zu hören, Quique Sinesi an der Gitarre. Die Rhythm-Section ist mit Roz MacDonald am Bass und Heinrich Köbberling an den Drums besetzt. Morelenbaum, der neben seiner Tätigkeit für Jobim mit Caetano Veloso, Ryuichi Sakamoto und David Byrne arbeitete, hat die Klassiker neu arrangiert. Sogar eine unveröffentlichte Komposition Jobims soll aufgeführt werden.

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