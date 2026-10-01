Andy Gillmann Acoustic Impulse JazzSick/OPEN

Andy Gillmanns Debütalbum als Bandleader ist ein Leckerbissen für alle Fans des melodischen World-Jazz (à la Quadro Nuevo). Sechs der zehn Stücke hat der Schlagzeuger selbst komponiert – Jazznummern mit Tango- und Musette-Einschlag und weiteren Zutaten aus Gypsy-Jazz, Fado oder Rumba. Im Vordergrund steht meist das Akkordeon von Heinz Hox oder die Gitarre des Gypsy-Jazz-Veteranen Joscho Stephan. Am Bass hören wir Ralf Cetto, und der Brückenmann zwischen Melodie und Rhythmus ist der wunderbare Pianist Benjamin Schaefer, der die gedankenvollsten Improvisationen beisteuert. Zuweilen wird die Musik auch ein wenig bluesig-funky („Kind Of Smooth“) oder melodisch etwas komplizierter („Way Of Water“). Das ideale Album für einen warmen Spätsommerabend auf der Hausterrasse – mit guten Freunden und einem gekühlten Weißwein.