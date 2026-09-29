Berlin I: STOP OVER 5

Ulrike SchwarzMit „STOP OVER 5 – For Young Ears“ geht die Pilotphase zum Aufbau eines House of Jazz Berlin, dem geplanten Zentrum für Jazz und improvisierte Musik, konsequent weiter. Auch dieser Zwischenhalt soll verdeutlichen, dass dieses Zentrum neben der Konzertpräsentation vor allem Räume, Strukturen und Ressourcen für künstlerische Entwicklung und neue, aufwendige Produktionen schafft. Er rückt unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte des künftigen Zentrums beispielhaft in den Fokus und widmet sich erstmals gezielt der musikalischen Vermittlung für Kinder und ein junges Publikum mit dem Schwerpunkt auf Audience-Development, kulturelle Bildung und aktive Teilhabe.

Über einen Open Call wurden Musiker:innen, Musikvermittler:innen, Dramaturg:innen, Komponist:innen sowie interdisziplinäre Teams eingeladen, innovative Konzertformate für Kinder vorzuschlagen. Im Mittelpunkt standen niedrigschwellige Zugänge zu Jazz und improvisierter Musik sowie Möglichkeiten der aktiven Partizipation. 26 Konzepte wurden eingereicht. Franziska Haberland, Jan Monazahian und Oliver Potratz waren Juror:innen für „STOP OVER 5 – For Young Ears“ und brachten mit ihrer Expertise aus künstlerischer Praxis, Musikvermittlung, kultureller Bildung und Diversitätsentwicklung vielfältige künstlerische und pädagogische Perspektiven in den Auswahlprozess ein.

Ausgewählt wurde nun „Auch das noch! Ein Konzert Improvisierter Musik für Kinder – mit Kindern“, ein von der Saxofonistin und Pädagogin Ulrike Schwarz entwickeltes Konzept, das ein junges Publikum für Jazz und improvisierter Musik ansprechen will, indem es die These wagt, dass Menschen mit ADHS – im engen und getakteten Berufsalltag, Schule und Kindergarten häufig mit Hürden und Unverständnis konfrontiert – in Improvisierter Musik einen geeigneten Raum finden, in dem sie aufblühen und sich entfalten können. Improvisierte Musik funktioniert anders als der für Kinder oftmals streng reglementierte Alltag.

Hierin liegt das Potential der improvisierten Musik, damit Menschen zuhörend und mitspielend einen Raum betreten können, um sich eigene ästhetische Erfahrungen zu ermöglichen. Musiker:innen, eine Poetin und eine Clownin nehmen in Schwarz’ Projekt Kinder mit in eine Welt improvisierter Überraschungen. Workshops ermöglicht es ihnen, selbst Ideen einzubringen und mit den Profis auf der Bühne zu interagieren. Am 22. und 23. November wird dieses innovative Konzertformat im Berliner exploratorium aufgeführt.

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„Auch das noch!“