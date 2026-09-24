Aki Takase & Daniel Erdmann Timeless enja yellowbird/edel

„Timeless“ ist mehr als nur der Titel der neuesten Einspielung von Aki Takase und Daniel Erdmann. Die schon 78 Jahre alte, in Berlin lebende japanische Pianistin und der in Frankreich lebende, deutsche Saxofonist kennen sich schon seit seiner Studienzeit in Berlin, wo sie als Gastprofessorin tätig war. 2017 trafen sich beide zufällig in Paris am Flughafen wieder und musizieren seitdem regelmäßig zusammen, in unterschiedlichen Formationen, aber gerne im Duo, so wie hier. Lediglich bei zwei Stücken ist der Schlippenbach-Sohn DJ Illvibe mit wilden Sounds und Rhythmen seiner Turntables dabei. „Timeless“ ist ein Konzept, ein „Work in Progress“-Projekt, das zum Sprungbrett für die neue, junge Musiker/-innen-Generation werden soll. Mit einem Timeless-Orchester, das Vergangenes mit dem Zukünftigen verknüpfen soll. So wie die zwei das hier auf dieser Einspielung machen, die die ganze Bandbreite dieses Duos aufzeigt. Diese Spielfreude. Das Traditionsbewusstsein als Ausgangspunkt für freie, kreative Ausbrüche. Die Sensibilität im Balladenspiel. Der Humor und der Schalk im Nacken. Die Experimentierlust und die Energie. Was für ein musikalisches Abenteuer.