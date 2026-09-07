Joey Alexander Celestial Keeper Mack Avenue/H'Art

Nach über zehn Jahren in New York und Baltimore ist das einstige Wunderkind Joey Alexander in seine Heimat Bali zurückgekehrt. Indonesiens Natur war eine starke Inspiration für den Pianisten, dessen neues Trio aus dem Bassisten Kris Funn und dem Schlagzeuger Jonathan Barber besteht. Viele Gäste sind auch noch dabei: Auf drei Tracks ist Saxofonist Jaleel Shaw zu hören, die Sängerinnen Lisa Fischer („My Funny Valentine“) und Alita Moses („Whispers of Love“) verleihen der Musik des Pianisten den vokalen Kick. Der Produzent Jason Olaine war dagegen schon auf Alexanders Debütalbum „My Favorite Things“ dabei. „Celestial Keeper“ fängt mit einer Soloimprovisation besinnlich an, insbesondere die Songs mit Shaw sind aber in der Lage „to kick some ass“. Alexander schlägt in seiner Heimat erfrischende Töne an und jegliche Zweifel in die Flucht: Ein tolles Klaviertrio-Album, aber gleichzeitig so viel mehr.