Basel: Konzertreihe Listen!

Abdullah MiniawyDie Kaserne Basel geht mit einer ambitionierten Reihe in eine neue Saison: „Listen!“ lädt Künstlerinnen und Künstler ein, die ab dem 24. September neue Formate zwischen experimenteller Musik, Electro, Jazz und Weltmusik ausloten. Den Start macht der Ägypter Abdullah Miniawy mit seinen Grenzgängen zwischen arabischer Poesie, Rap und sakraler Musik, er kommt im Trio mit den beiden Posaunisten Jules Regard und Jules Boittin. Ellen Fullman stellt ihre Arbeit am Long String Instrument vor, das unter anderem die mikrotonalen Experimente des Soundkünstlers Harry Partch fortsetzt. Das belgische Ensemble Graindelavoix setzt die Chormusik des 14. und 15. Jahrhunderts in Beziehung zur heutigen Zeit. Das Trio von Audrey Chen, Philipp Eden und Joaquin Ortega schafft mit Stimme, Elektronik und Gitarre ein Spannungsfeld zwischen dichten, lauten Klangwänden und stillen Momenten der Reflexion. Die Konzerte finden im Rossstall 1 der Kaserne und in der Kulturkirche Paulus Basel statt.

Weiterführende Links

„Listen!“