Hertenstein / Coleman / Irabagon Future Drone – Live At Porgy & Bess HatHut/Open Door

Joe Hertensteins Orgeltrio mit Tastenzauberer Anthony Coleman und Powersaxofonist Jon Irabagon sorgte auf seiner Tour 2022 für magische Momente. Alle drei sind begnadete Erzähler, die ihren Plauderdruck hier zu einer fulminanten 3-D-Kommunikation verdichten. Keiner in dieser Troika nimmt sich zu ernst, niemand spielt sich in den Vordergrund, alle drei treiben einander in diesem Mitschnitt aus dem Wiener Porgy & Bess in einen kollektiven psychedelischen Bewusstseinsstrom. Zum großen Teil frei improvisierend, lassen Hertenstein, Coleman und Irabagon dennoch einen ausgeprägten Sinn für Songformate erkennen. Ausgelassenheit und Disziplin gehen eine Symbiose ein, die in diesem musikalischen Format selten zu finden ist. „Future Drone“ ist äußerst unterhaltsam. Ein wenig schade ist es hingegen, dass den Hörern dieser Live-Platte Hertensteins pointierte Moderation zwischen den Songs vorenthalten wird, die ihn als glänzenden Entertainer zeigt.