Berlin: 15 Jahre Gretchen

RYMDENIm Oktober wird der Berliner Club Gretchen 15 Jahre alt. Hervorgegangen aus dem vor allem für Drum&Bass- und HipHop-Veranstaltungen beliebten Club Icon, bietet das Gretchen im Kreuzberger Dragonerviertel seit 2011 ein stilistisch breitgefächertes Live- und Club-Programm mit zahlreichen internationalen Acts jeder Couleur und geografischen Herkunft, von Clubmusik über Soul und Funk bis zum internationalen Jazz, und das zu immer noch erschwinglichen Eintrittspreisen. Ganz in diesem Geiste bietet das Gretchen zum Jubiläum mit dem „October Ticket „zum Preis eines gebrauchten Fahrrads (156,51 Euro) ein Angebot, das den kompletten Oktober zum Festival macht – es ermöglicht Eintritt zu 21 Veranstaltungen, die mit dem Zusatz „15 Jahre Gretchen“ gekennzeichnet sind – zusammengenommen eine beeindruckende Mischung aus aktuellen Strömungen und vielen alten Bekannten.

Der Reigen beginnt mit der von Paris aus operierenden, argentinischen Cumbia-Innovatorin Natalia Doco (1.10.), gefolgt von Ninja-Tune-Künstler Romare im Doppelprogramm mit Future-Souler Wayne Snow (3.10.). Zu den Highlights im erweiterten Feld des Jazz zählen die Konzerte des skandinavischen Trios RYMDEN (5.10.), von Spoken-Word-Künstler Joshua Idehen (10.10.) und dem Schlagzeuger Kassa Overall (11.10.), einem Schüler von Elvin Jones, der bereits bei so renommierten Labels wie Warp und Brownswood veröffentlichte. Am 11. Oktober teilt sich Overall die Bühne mit dem Berlin/Potsdamer Kollektiv WNBL (Agogo Records). Aus Japan kommen zwei hochrespektierte Veteranen der Jazz- und HipHop-Fusionen: Trompeter und Allround-Elektroniker Takuya Nakamura tritt am 18. Oktober im Gretchen auf, am 27. Oktober gibt sich dort Turntable- und Producer-Legende DJ Krush die Ehre. Tags darauf dürfen sich die Freund:innen des einstigen Wahlberliners Mocky auf ein Wiedersehen freuen. Der mittlerweile in L.A. lebende Multiinstrumentalist bringt seine komplette „Mocky & Friends“-Residency nach Berlin. Mit dabei: Chicagos Soul-Fürstin Megiapa (International Anthem).

So viel zur Spitze des Eisbergs eines vielversprechenden Live-Monatsprogramms zu Festival-Konditionen. Dazu kommen rauschende Clubnächte wie die Jubiläumsausgabe der langjährigen Berliner Drum&Bass-Reihe „Recyle“: Zum 30-jährigen Bestehen kommen unter anderem die Briten Congo Natty und Alley Cat über den Kanal. Das französiche Duo Acid Arab, das turnusmäßig mit seinen „Hafla“-Nächten im Gretchen Station macht, dehnt seinen Besuch im Oktober auf zwei Nächte aus: Am 15. Oktober präsentieren sie die von ihren Alben bekannten Künstler Cem Yildiz und Sofiane Saidi, sowie das Projekt Benboo von Sängerin Bouthaina Nabouli und dem DJ/Producer Benjemy. Am folgenden Abend gibt es weitere DJ-Sets sowie Live-Auftritte des Acid-Arab-Stammkeyboarders Kenzi Bourras und dem sechsköpfigen Kollektiv Sarāb. Mit Mr. Scruff kommt ein weiterer Stammgast an den Decks im Oktober vorbei, mit der bewährten Mischung aus zeitlosen und aktuellen Grooves und dem Kollegen moe. als Gast-DJ.

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