Joe Jackson Hope And Fury ear Music/edel

Wenn sein perlend klares Klavier und sein immer leicht gehetzt klingendes Organ aus den Boxen strömen, weiß man sofort: Joe Jackson ist wieder da. Der Sänger und Pianist, der seine Liebe zum Jazz nie verhehlt hat, setzt mit „Hope And Fury“ aber wieder ganz auf Pop, ein Song wie „Fabulous People“ erinnert gar an das legendäre „Is She Really Going Out With Him?“. Acht weitere Songs hat Jackson mit einer kleinen Crew in Berlin und New York eingespielt. Seine langjährige Band (Bassist Graham Maby war schon 1979 auf Jacksons Debüt „Look Sharp!“ dabei) spielt tight und präzise. Dass Jacksons beißender Humor intakt ist, beweisen Songtitel wie der des Openers „Welcome To Burning-by-Sea“. Jackson selbst spricht übrigens nicht von Popmusik, er bezeichnet die Musik auf „Hope And Fury“ als „Bicoastal Latin-Jazz-Funk-Rock“. Das Album ist nicht so facettenreich wie sein Meisterwerk „Night And Day“, aber mindestens genauso gut wie der Vorvorgänger „Fool“.