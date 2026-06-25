Jeremy Pelt Our Community Will Not Be Erased High Note/ZYX

Fathers and Sons: Auf seinem neuen Album „Our Community Will Not Be Erased“, aufgenommen im legendären Studio von Rudy van Gelder in New Jersey, bringt der New Yorker Trompeter Jeremy Pelt Jazzgenerationen zusammen. Mit Legenden wie Buster Williams am Bass und Lenny White am Schlagzeug ist sein Album eine Verbindung von Post-Bop und elektronischer Avantgarde. Wie auch in seiner Buchreihe „Griot: Examining The Lives Of Jazz’s Great Storytellers“ möchte er in seiner Musik den kulturellen Beitrag des Schwarzen Erbes aufzeigen. Gerade nach der Entfernung des Schriftzuges „Black Lives Matter“ von der aktuellen US-Regierung im letzten Jahr und dem Verbot von Wörtern wie „Diversität“ und „Rassimus“ setzt Pelt mit seinem Album ein Statement. Mit sanften Melodien, rhythmischer Verdichtung und weiträumig swingend.