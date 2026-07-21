Downbeat: 74. Critics Poll

Silke EberhardSeit 74 Jahren ruft das amerikanische Downbeat Magazine Kritiker:innen dazu auf, ihre Wahl für den jeden Sommer publizierten „Downbeat Critics Poll“ zu treffen. Für den Poll 2026 waren diesmal 236 Jazzjournalistinnen und -journalisten dabei, beileibe nicht mehr nur aus den USA, sondern auch aus Europa und anderswo auf der Welt. In der Regel kommt es höchst selten vor, dass man einen Artikel über die Ergebnisse dieser Wahl mit dem Namen einer oder eines Deutschen einsteigt, oftmals sind Musiker:innen aus Deutschland unter ferner liefen platziert, zumindest was die Instrumentalkategorien betrifft. Doch beim 74. „Downbeat Critics Poll“ ist das anders. Denn in der Kategorie „Rising Star Alto Saxophonist of the Year“ hat die Silke Eberhard das Rennen gemacht. Und mehr noch: Auf Platz 4 folgt ihr noch die Kölner Altsaxofonistin Angelika Niescier. Zudem hat es die Berliner Altsaxofonistin mit ihrer Band Potra Lotsa XL in „Rising Star Large Ensemble of the Year“ auf den dritten Platz geschafft.

Doch von Beginn an. Eindeutig die Gewinnerin des diesjährigen „Downbeat Critics Poll“ ist die Gitarristin Mary Halvorson, die das Rennen gleich in drei Kategorien gemacht hat: in „Artist of the Year“, mit Amaryllis in „Group of the Year“ und natürlich in „Guitarist of the Year“. Auch die Vibrafonistin Patricia Brennan hat gleich zweimal Grund zur Freude, weil sie sowohl mit „Of the Near and Far“ (Pyrolastic) als auch als „Vibraphonist of the Year“ auf Platz 1 gewählt worden ist. Fast schon gesetzt ist die Komponistin und Bandleaderin Maria Schneider, die nach Kritiker:innenmeinung mit ihrem Orchester bestes „Large Ensemble of the Year“ und sie selbst „Composer of the Year“ ist. Und im August 2025 gestorbene Sängerin Sheila Jordan ist in die „Downbeat Hall of Fame“ gewählt worden.

„Trumpeter of the Year“ ist Ambrose Akinmusire, „Alto Saxophonist of the Year” Immanuel Wilkins und „Tenor Saxophonist of the Year” James Brandon Lewis. In den Sänger:innenkategorien haben Cécile McLorin Salvant und Kurt Elling die Nase vorn, während Kris Davis beste Pianistin, Linda May Han Oh beste Bassistin und Nicole Mitchell beste Flötistin des Jahres geworden sind. „Beyond Instrumentalist of the Year“ ist die Cellistin Tomeka Reed und „Beyond Artist of the Year” Rhiannon Giddens. Und „Producer of the Year“ ist diesmal nicht ECM-Chef Manfred Eicher, sondern „Jazz Detective“ Zev Feldman. Alle Ergebnisse des „Downbeat Critics Poll“ 2026 lassen sich in der August-Ausgabe dieses Jazzmagazins nachlesen.

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