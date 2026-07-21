Daniel Haaksman: Neues Buch

Daniel Haaksmann „It Began in Ipanema“Wir haben Daniel Haaksman in den letzten 20 Jahren als profunden Kenner der elektronischen Musikszene von Rio de Janeiro wahrgenommen, als DJ, Produzent, Journalist, Compiler, Radio- und Labelmacher (Man Recordings). Seine Kompilationen über den Baile Funk haben dieses Genre im deutschsprachigen Raum erst auf die Bildfläche gebracht. Nun veröffentlicht Haaksman mit „It Began in Ipanema“ ein Buch, das in 50 Kapiteln mit ebenso vielen ausgewählten Songs die Musikgeschichte der Zuckerhut-Metropole Rio de Janeiro erzählt. Dabei spannt der Autor (nicht chronologisch!) die Erzählungen vom Choro, Rios erster genuinen Musikform, über Samba und Bossa Nova bis zur Gegenwart.

Pixinguinhas „Carinhoso“ und Carmen Mirandas „Primavera No Rio“ stehen beispielsweise für das alte Rio, von Jobims „Corcovado“ über Sylvia Telles‘ „Samba Do Avião“ bis Marcos Valles „Ela É Carioca“ fächert sich die Bossa-Ära auf, und neben den Protagonisten der MPB-Ära ist auch der Brasil-Soul mit Tim Maia und Ed Motta sowie die Frauen- und LGBTQ-Power der Neuzeit durch Anitta und Deize Tigrona am Start. Die Beschreibung der Musik ist dabei nur Startschuss für persönliche Anekdoten des Autors und soziologische Betrachtungen über Fußball, Strand, Favela-Leben, Karneval und Politik. Haaksman liefert so eine lebendige Stadtgeschichte samt Soundtrack. Das Buch ist vorerst in englischer Sprache bei Sorry Press erschienen, eine deutsche Fassung ist geplant.

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„It Began in Ipanema“