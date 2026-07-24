Radialsystem: 20 Jahre

Sasha Waltz „In C“Im September feiert das Berliner Radialsystem sein 20-jähriges Bestehen als Spielstätte für zeitgenössische Musik, Tanz, Perfomance- und Multimedia-Kunst. Im ehemaligen Pumpwerk an der Spree liefen während seiner Geschichte Produktionen von Tanzkompanien wie Shasha Waltz & Friends oder Nico & The Navigators, Konzerte der „Bang On a Can Allstars“, Laurie Anderson, den Einstürzenden Neubauten, Ensemble Modern, Matana Roberts, Irreversible Entanglements, Nils Frahm, aber auch DJ Sets von Electric Indigo oder Ricardo Villalobos. Darüber hinaus war das architektonisch reizvolle Haus Spielort verschiedener Festivals wie Tanz im August, Heroines of Sound oder dem Club Transmediale, sowie zahlreicher Foren, Ausstellungen, Mentoring- und Residenzprogrammen.

Das Sonderprogramm zum Jubiläum besteht aus mehreren Wiedersehen mit alten Bekannten, beginnend am 9. September mit Heiner Goebbels und dessen Oper „Walden“, deren Uraufführung ebenfalls 20 Jahre zurück liegt. Ausführende sind das Solistenensemble Kaleidoskop und das Ensemble Klang. Der Nachmittag am 11. September steht im Zeichnen mehrerer Workshops, Talks und Interventionen, bevor am Abend auch das Berliner Ensemble Andromeda Mega Express Orchestra sein eigenes 20-jähriges Jubiläumsprogramm zelebriert. Der 12. September bietet weitere Workshops und Lecture-Performances, unter andere mit Choreografin Sasha Waltz persönlich, die damit auf die „Special Performance“ am Abend vorbereitet: ihre Choreografie „In C“, basierend auf dem gleichnamigen Minimal-Klassiker von Terry Riley, musikalisch interpretiert von von Acid Pauli alias Console und Gästen.

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20 Jahre Radialsystem